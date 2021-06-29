Сан-Хосе, 29 июня, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Извержение вулкана Ринкон-де-ла-Вьеха началось на севере Коста-Рики, сообщает Prensa Latina.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

Пока на исполине зафиксирован выброс пепла высотой 2 километра, пока сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Жителям посоветовали воздержаться от посещения рек, так как продукты выброса могли попасть в водоемы. Других мер предосторожности на Коста-Рике пока не объявлялось.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня на вулкане Отакэ в японской префектуре Кагосима произошел выброс каменной породы. Пострадавших не было, однако в регионе объявили угрозу извержения вулкана.