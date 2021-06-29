Вашингтон, , 04:25 — REGNUM Президент США Джо Байден поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии на выборах и заявил о приверженности укреплению партнёрских отношений с Арменией. Об этом Байден 28 июня сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Джо Байден «Поздравляю народ Армении и премьер-министра Никола Пашиняна с успешным проведением парламентских выборов. Наше партнёрство с Арменией заключается в общих ценностях и сотрудничестве в области демократических реформ и урегулирования конфликтов. Мы привержены укреплению этого партнёрства».

Напомним, 27 июня ЦИК Армении опубликовал официальные результаты внеочередных парламентских выборов. Победу на них одержала партия Пашиняна «Гражданский договор», получившая 53,91% голосов избирателей. Блок второго президента Роберта Кочаряна «Армения» занял второе место с 21,9% голосов. Также в парламент прошёл блок третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна «Честь имею» — за него проголосовали 5,22% избирателей, принявших участие в выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс в связи с проведением в Армении внеочередных парламентских выборов заявил, что Вашингтон рассчитывает вести взаимодействие с новым правительством Армении для развития двусторонних отношений и сотрудничества между двумя странами.

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