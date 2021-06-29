Тегеран, , 08:14 — REGNUM 28 июня официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Исламская Республика и другие страны мира призывают Организацию Объединенных Наций расследовать «историческое преступление и геноцид», которые недавно были раскрыты в Канаде. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хатибзаде сделал эти замечания, выступая на своей еженедельной пресс-конференции в связи с обнаружением останков 750 человек, в основном детей коренных народов, на месте бывшей школы-интерната в Канаде.

«Зная о своем позорном послужном списке в нарушении прав коренных народов, Канада все еще пытается изобразить себя защитником прав человека с помощью чистой лжи и обманчивых шоу», — заявил иранский представитель.

Он отметил: «Призыв Ирана и других стран мира к ООН расследовать это дело связан с тем, что правительство Канады доказало, что оно не будет беспристрастно рассматривать этот трагический инцидент».

Хатибзаде подчеркнул, что тот факт, что канадское правительство пытается возложить вину на церковь, заключается в том, что оно еще не приняло на себя ответственность и не предпримет никаких действий, чтобы снять обеспокоенность с международного сообщества и коренных народов Канады.