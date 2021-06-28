Санкт-Петербург, 28 июня, 2021, 23:28 — ИА Регнум. Во время третьей волны заболеваемости COVID-19 в Петербурге увеличилась доля болеющих молодых людей, в возрасте от 20 до 40 лет, многие из них оказываются в больницах в тяжелом состоянии. Об этом сообщил 28 июня глава комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец.

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«Приходится наблюдать значительное число пациентов данного возраста, которые находятся на ИВЛ, не редко мы видим примеры, когда заболевание заканчивается фатально», — сказал чиновник на телеканале «Санкт-Петербург».

В то же время доля болеющих ковидом детей сейчас меньше, чем в первую и вторую волну.

Говорить о том, что заболевание сейчас у пациентов в Петербурге протекает тяжелее, чем в предыдущие «волны», оснований пока нет, доля пациентов в реанимациях составляет порядка 22−23%, что сравнимо с показателями минувшей зимы. «Но то, что болеют более молодые жители города — это факт», — добавил Лисовец.

Он полагает, что Петербург в настоящее время по числу новых случаев коронавируса выходит «пусть и на очень высокое, но плато», и не ожидает существенного скачка заболеваемости.

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Напомним, за 27 июня в Петербурге зафиксировано 1335 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки скончались 110 человек, что стало абсолютным антирекордом смертности для города за всё время пандемии.