Пекин, , 20:48 — REGNUM Китайские СМИ уделяют беспрецедентное внимание итогам состоявшейся по видеосвязи встречи лидеров Российской Федерации и КНР — президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина. Об этом, в частности, сообщает Синьхуа, подчеркивая, что итогом переговоров стала пролонгация двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года, а также принятия Совместного заявления двух лидеров.

Оценивая итоги переговоров, китайские журналисты и политические обозреватели отмечают, что современные условия характеризуются нестабильностью и быстрыми переменами. Однако и в этих сложных условиях Россия и Китай наращивают всестороннее взаимодействие, затрагивающее все сферы отношений двух стран и выходящее далеко за рамки двустороннего формата. Как считает Си Цзиньпин, Москва и Пекин своим сотрудничеством придают международным отношениям позитивную динамику, чем оказывают на них благотворное влияние.