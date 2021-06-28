Пекин, , 20:36 — REGNUM Заместитель главы канцелярии Центральной комиссии КНР по финансовым и экономическим делам Хань Вэньсю, выступая на пресс-конференции, посвященной столетнему юбилею КПК, отметил, что под партийным руководством в стране произошли потрясающие изменения. Об этом 28 июня сообщает Синьхуа, подчеркивая, что за семь с лишним десятилетий у власти в КНР партия добилась повышения годового дохода на душу населения в Китае в размере более 10 тыс. долларов в год.

До 77,3 лет выросла средняя ожидаемая продолжительность жизни, в то время, в момент создания КНР, в 1949 году, она не превышала 35 лет. Почти до десяти лет возросло время, которое граждане страны возрастом от 15 лет тратят на получение образования. До 5,6 на одну тысячу человек снизился уровень младенческой смертности. От нищеты избавились 770 млн бедных сельских тружеников.