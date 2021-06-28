Москва, , 18:39 — REGNUM Абсурдность излагаемых в СМИ требований Чехии по выплате Россией 25,5 млн евро компенсации за ущерб от взрывов на военных складах во Врбетице сопоставима только с абсурдностью самих утверждений о якобы причастности к этому инциденту российских спецслужб, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Что сказать: ухо от селедки быстрее дождутся чешские политики, чем каких-либо компенсаций от России. Все претензии им стоит направить организаторам и режиссерам этой шитой белыми нитками провокации», — отметил Слуцкий в ТГ-канале.

А если серьезно, продолжил парламентарий, упорство Праги в намеренном ухудшении российско-чешских отношений продолжает подрывать перспективы их возможного урегулирования.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Чехии потребовали от России компенсации ущерба после взрыва во Врбетице в 2014 году, пишет газета Mladá fronta DNES. Речь идет о сумме в 650 млн крон (около 25,5 млн евро).

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