Иерусалим, , 18:32 — REGNUM Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта близки к заключению базового соглашения о прекращении огня, сообщает 28 июня ИА Красная Весна.

В рамках этого соглашения, финансовая помощь от Катара начнет поступать в сектор Газа уже 30 июня. Таким образом, поставки топлива в Газу, финансируемого Катаром, возобновятся после 11-дневной войны, произошедшей между Израилем и ХАМАС в мае, заявил посланник ООН на Ближнем Востоке Тор Веннесланд.

По словам Веннесланда, топливо будет поставляться на единственную электростанцию сектора Газа.

Подразделение координатора правительственной деятельности на территориях министерства обороны, которое курирует гражданские дела на Западном берегу, подтвердило план этих поставок через пограничный переход Керем-Шалом, не уточняя, кто платил за топливо. В армии Израиля заявили, что разрешение на поставки было «обусловлено постоянным поддержанием стабильности и безопасности».

Однако оказание катарской помощи вызывает споры в Израиле, где, по мнению критиков, поощряется террор. Нынешний премьер-министр страны Нафтали Беннет сравнил это с «деньгами на защиту» в интервью 2018 года израильской прессе.

Катар за последние годы выделил сотни миллионов долларов на оплату электричества, помощь ХАМАС в выплате заработной платы его госслужащим и выплате ежемесячных стипендий бедным семьям. Катар также профинансировал строительство новых дорог и больниц в Газе.

Израиль и Египет ввели блокаду Газы в 2007 году после того, как ХАМАС захватил власть у палестинской администрации в результате переворота. Израиль заявляет, что ограничения необходимы, чтобы не позволить ХАМАС импортировать военные ресурсы.

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