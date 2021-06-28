Тегеран, , 17:53 — REGNUM На данный момент не принято никакого нового решения о продлении или невозобновлении соглашения с МАГАТЭ о передаче видеозаписей с иранских ядерных объектов, заявил 28 июня пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

Об этом сообщает ИА Красная Весна.

«Никакого нового решения о продлении соглашения пока не принято», — заявил Хатибзаде.

«На переговорах в Вене мы находимся в такой точке, где все стороны должны принимать свои собственные решения. Мы приняли и объявили о решениях, которые должны были принять, и теперь другая сторона должна принимать свои собственные решения», — добавил он.

Напомним, 27 июня спикер парламента Ирана заявил, что Тегеран никогда не передаст МАГАТЭ изображения с некоторых иранских ядерных объектов, поскольку срок действия соглашения с агентством истек.

Напомним, что на прошлой неделе истекло уже продленное соглашение с МАГАТЭ, в соответствии с которым Иран вел запись происходящего на своих ядерных объектах для возможной передачи МАГАТЭ в случае продления ядерной сделки.

Иран и мировые державы ведут переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года, в рамках которой Иран принял ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие международных санкций.

Вашингтон вышел из этого договора в 2018 году, и Тегеран в ответ нарушил некоторые из своих ядерных ограничений. В феврале Иран приостановил действие соглашения с МАГАТЭ, которое позволяло проводить дополнительные инспекции иранских ядерных объектов. Некоторые проверки были продлены в рамках временных сделок, но срок их действия истек 24 июня.

25 июня МАГАТЭ потребовало от Ирана немедленного ответа на вопрос о том, будет ли оно продлевать соглашение. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что любой отказ продлить его будет «серьезной проблемой» для более широких переговоров.

Иран заявил, что Высший совет национальной безопасности примет решение о продлении временных соглашений, в соответствии с которыми данные и видеозаписи все еще собирались в местах, где инспекции прекратились.

Переговоры Ирана с мировыми державами по ядерному пакту, ведущиеся с 9 апреля, были приостановлены на прошлой неделе.

«Многие вопросы были достаточно обговорены… Теперь другие стороны должны принять свои жесткие решения, если они хотят восстановить сделку», — цитируют иранские государственные СМИ главного переговорщика по ядерной программе Аббаса Аракчи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иране оценили задолженность перед Россией за строительство АЭС «Бушер»