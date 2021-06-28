Санкт-Петербург, 28 июня, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга с участием сотрудников Роспотребнадзора и правоохранительных органов провел очередной антиковидный рейд по торговым комплексам и заведениям общественного питания. В результате из почти 500 осмотренных заведений нарушителями оказались 80 организаций. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе ККИ.

Пресс-служба ККИ. Смольный выявил 80 нарушителей во время антиковидных рейдов

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За неделю это ведомство Смольного проверило работу 479 заведений на территории Адмиралтейского, Василеостровского, Калининского, Кировского, Московского, Петроградского, Пушкинского, Красногвардейского, Красносельского, Невского, Приморского, Фрунзенского и Центрального районов Петербурга.

«Проверка показала, что в большинстве случаев необходимые антиковидные меры соблюдаются организациями, — отметили в ведомстве. — Тем не менее, нарушения выявлены в 80 объектах, чьи владельцы в дальнейшем будут привлечены к административной ответственности».

Кроме того, за курение кальянов и нежелание надеть маску даже после предупреждения сотрудников ККИ протоколы об административной ответственности составлены в отношении 19 граждан. Также за несоблюдение стандарта санитарной безопасности сотрудниками Роспотребнадзора приостановлена деятельность одного торгового центра, двух кальянных и одного бара-караоке. В настоящий момент входы в эти помещения опечатаны.