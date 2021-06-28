Богота, , 17:08 — REGNUM Генеральный секретарь Федерации труда Колумбии Франциско Малтес Телло потребовал от президента страны Ивана Дуке прекратить массовые убийства молодых людей. Об этом 28 июня сообщает Prensa Latina.

Телло указал, что политика Дуке жестоко подавляет сопротивление молодого населения страны, которое вышло на протесты 28 апреля.

Среди прочего указывалось на чрезвычайную жестокость полиции, армии и даже граждан.«Более 82 убитых молодых людей и многочисленные раненые, задержанные и пропавшие без вести — результат того, что правительство рассматривает социальный протест не как акцию фундаментального права, а как вопрос общественного порядка», — отметил Телло.

Он также предупредил, что не смотря на неоднократные попытки переговоров между местным правительством и представителями молодой оппозиции, национальное правительство продолжает настаивать на практически военной манере решения конфликта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вертолет президента Колумбии Ивана Дуке был обстрелян на востоке этой страны. Как минимум шесть пуль попали в корпус президентского вертолета. К счастью, никто не пострадал.