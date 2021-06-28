Шанхай, Китай, , 16:07 — REGNUM Совместное предприятие Индонезии и Китая под брендом Yantyty Group построило завод в Шанхае, сообщает Antara.

«Мы очень гордимся тем, что впервые индустрия по переработке ласточкиных гнёзд смогла расширить свой бизнес на китайском рынке», — заявил посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун.

В Шанхае создали индустрию по переработке продуктов питания, напитков и косметики премиум-класса.

Ожидается, что успех Yantyty Group внесет еще больший вклад в двустороннюю торговлю между Индонезией и Китаем.

Напомним, экспорт ласточкиных гнёзд в Китай в 2020 году достиг $413,6 млн.