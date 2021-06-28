Брюссель, 28 июня 2021, 14:38 — REGNUM Евросовет одобрил решение о подписании с Украиной Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном 28 июня на сайте Европейского совета.
Аналогичные соглашения планируют подписать с Арменией, Тунисом и Катаром.
В документе отмечается, что данное соглашение будет способствовать развитию торговли, туризма, экономики и социальной сферы указанных стран.
Напомним, ранее белорусские чиновники оценили ежемесячные потери авиационной отрасли страны от санкций со стороны ЕС более чем в $10 млн.
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