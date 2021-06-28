Брюссель, , 14:38 — REGNUM Евросовет одобрил решение о подписании с Украиной Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном 28 июня на сайте Европейского совета.

Аналогичные соглашения планируют подписать с Арменией, Тунисом и Катаром.

В документе отмечается, что данное соглашение будет способствовать развитию торговли, туризма, экономики и социальной сферы указанных стран.

«Совет готов подписать четыре важных авиационных соглашения, которые улучшат доступ на рынок авиакомпаний и усовершенствуют связи и свободу передвижения граждан. В то же время они гарантируют высокий уровень безопасности и обеспечат равные условия», — приведены в документе слова министра инфраструктуры Португалии Педро Нуну Сантоса.

Напомним, ранее белорусские чиновники оценили ежемесячные потери авиационной отрасли страны от санкций со стороны ЕС более чем в $10 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Совмин Белоруссии оценивает потери авиаотрасли от санкций в $10 млн