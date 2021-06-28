Санкт-Петербург, 28 июня, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Петербурге в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий в виде ливней и сильного ветра скоростью до 12 м/с. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербуржцы под теним дождём (фото 2020 года)

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По прогону ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 29 июня в Северной столице пройдут дожди, местами ливневые. Ветер северо-восточный, северный 12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днём +20…+22 градуса. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем существенно не изменится.