Москва, , 13:01 — REGNUM Совещания по подготовке прямой линии проведет 28 и 29 июня президент России Владимир Путин. Об этом 28 июня рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На вторую половину дня, на вечер (28 июня) у президента запланировано внутреннее совещание с экспертами, с администрацией (главы государства) в рамках подготовки прямой линии, которая, как известно, намечена на среду, 30 июня, на полдень», — сказал представитель Кремля.

Также Песков уточнил, что 29 июня у президента РФ запланировано такое же совещание.

«Тоже будет вестись подготовка», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что регионы России самостоятельно вводят условия для работы в ряде отраслей, в связи с чем и наблюдается рост числа требований о необходимости вакцинации населения.