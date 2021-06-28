Москва, , 12:16 — REGNUM Следственные, надзорные органы, а также органы власти РФ и Республики Крым проигнорировали запросы федерального информационного агентства REGNUM относительно процессуального статуса, а также обстоятельств получения гражданства РФ и трудоустройства в органах власти Крыма бывшего начальника Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, а ныне заместителя главы администрации Симферопольского района Республики Крым Владимира Боделана.

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Так, 14−18 мая ИА REGNUM было подготовлено и направлено три редакционных запроса — в адрес главы Крыма Сергея Аксёнова (14 мая), председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина (14 мая) и главы администрации Симферопольского района Диониса Алексанова (18 мая). Запросы в адрес органов власти содержали вопросы о проведении проверок в отношении Владимира Боделана при приёме его на муниципальную службу, в адрес следственных органах — о наличии у Боделана процессуального статуса по уголовным делам, возбужденным Следственным комитетом России по факту гибели людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Однако в сроки, установленные законодательством РФ, ответ на запрос был получен только от Совета министров Республики Крым, в соответствии с которым вопрос о проверках при приёме на муниципальную службу переадресовывался в администрацию Симферопольского района.

3 июня ИА REGNUM было подготовлено и направлено ещё три редакционных запроса — в Генеральную прокуратуру РФ и в администрацию президента, а также в прокуратуру Симферопольского района Крым.

Запрос в администрацию президента РФ адресовался начальнику Управления пресс-службы и информации президента РФ Цыбулина А.М. В запросе содержалась просьба предоставить ответы на вопросы о том, на каком основании и кем был выдан паспорт гражданина РФ Боделану В.Р., проводились ли в отношении него какие-либо проверки, а также имеет ли Боделан процессуальный статус по уголовным делам, возбужденным Следственным комитетом России в связи с трагедией в одесском Доме профсоюзов.

В запросе в адрес Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, в частности, говорится:

«Согласно открытым данным, Владимир Русланович Боделан, в период до июля 2014 года занимавший должность начальника Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области и на Украине ставший фигурантом уголовного дела в связи с пожаром в Одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года (ч. 3 ст. 135 УК — «Оставление в опасности, которое привело к смерти или другим тяжелым последствиям»), в настоящее время занимает пост заместителя главы администрации Симферопольского района Республики Крым.

В связи с этим просим ответить на следующие вопросы.

1. Осуществляет ли прокуратура надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбуждённого Следственным комитетом России в связи с трагическими событиями в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в результате которых пострадал и гражданин РФ?

2. Если прокуратура такой надзор осуществляет, имеет ли Боделан В.Р. процессуальный статус по данному делу? Проводились ли в отношении Боделана В.Р. следственными органами РФ какие-либо процессуальные действия, если да, то какие?«

Кроме того, редакция ИА REGNUM направила запрос в прокуратуру Симферопольского района на имя прокурора Зайцева С.Н. с просьбой указать, есть ли признаки нарушения ст. 40 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124−1 (ред. от 30.12.2020) «О средствах массовой информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) о сроках предоставления информации со стороны администрации Симферопольского района в связи с отсутствием своевременного ответа на запрос либо уведомления об отсрочке в предоставлении запрашиваемой информации, ни иных объяснений, по которым запрашиваемая информация не может быть предоставлена в сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Боделан, занимавший должность начальника главного управления ГСЧС Украины в Одесской области в период с декабря 2010 по июль 2014 года, стал на Украине фигурантом уголовного дела в связи с пожаром в одесском Доме профсоюзов по статье об оставлении в опасности. Сам он покинул Украину буквально сразу после трагедии 2 мая 2014 года, а уже 7 февраля 2015 года получил паспорт гражданина РФ, а позже и работу на территории российского Крыма. С сентября 2016 года по ноябрь 2019 он занимал должность заместителя начальника Центра ФКУ ЦСИ ГЗ МЧС России — начальника Крымского филиала ФКУ ЦСИ ГЗ МЧС России, с декабря 2019 по октябрь 2020 года работал помощником главы Республики Крым. С 5 октября 2020 года был назначен заместителем главы администрации Симферопольского района Республики Крым.