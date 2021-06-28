Санкт-Петербург, 28 июня, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Очередные цифры суточной выявляемости коронавируса и смертности от COVID-19 в Петербурге вновь оказались больше тех, что фиксировались в предыдущий день. Так, за последние сутки в городе выявили 1335 новых носителей коронавируса и констатировали еще 110 смертей от ковида. Новый показатель суточной смертности стал антирекордом для региона за всё время пандемии.

Дарья Драй ИА REGNUM 6 Автомобиль скорой помощи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: какие ограничения еще введут — все новости»»

Суточная выявляемость инфекции в Северной столице возросла на 37 случаев за день, смертность увеличилась на четыре случая. Летальность болезни в городе составляет около 3,5%.

С учетом новых данных в Петербурге с начала пандемии подтверждено 466 775 случаев заражения, скончались 16 116 человек. Выздоровели 441 696 человек, в том числе 1304 пациента выписаны за последние сутки, сообщили 28 июня в федеральном оперштабе.