Ижевск, 28 июня, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов вакцинировался от коронавируса. Соответствующую видеозапись он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

@brechalov

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«С утра поставил вакцину «Спутник V», самочувствие хорошее», — написал глава республики.

Он призвал всех жителей региона, кто еще не успел привиться, присоединяться.

Напомним, 27 мая 2020 года в прямом эфире на своей странице в социальной сети Бречалов сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. Болезнь протекала в легкой форме, глава республики продолжал работать, соблюдая самоизоляцию. В ноябре прошлого года Бречалов принял участие в сдаче антиковидной плазмы.

Как сообщало ИА REGNUM, на выходные дни, 26−27 июня, в республике приостановили прививочную кампанию. Темпы вакцинации превысили поставки вакцины в регион. 28 июня, в понедельник, прививочная кампания возобновилась, поскольку в регион поступила еще одна партия вакцины «Спутник V» — 17,4 тыс. комплектов.

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