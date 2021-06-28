Кишинёв, , 09:57 — REGNUM Политические партии Молдавии, выступающие за проевропейский курс или за объединение с Румынией, должны отказаться от участия в парламентских выборах, чтобы помочь основанной президентом страны Майей Санду партии «Действие и солидарности» набрать большинство голосов. Данное заявление 28 июня распространила пресс-служба Либерально-демократической партии (ЛДПМ).

Проевропейские политсилы призвали не допустить того, чтобы в Молдавии победила «красная олигархия», а страна без проевропейского правительства оказалась в «серой зоне» международной арены.

«Либерально-демократическая партия Молдовы призывает проевропейские и унионистские партии видеть в своем выходе из предвыборной гонки не признак политической слабости, а доказательство политической зрелости, признавая то, что единственной проевропейской партией с реальными шансами пройти в парламент и получить большинство, является партия «Действие и солидарность», — говорится в заявлении.

В мае представители ЛДПМ сообщили, что отказываются от участия в парламентских выборах. При этом в список партии «Действие и солидарность» вошли 20 бывших «либералов».

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года. «Социалисты» для участия в выборах объединились с Партией коммунистов.

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