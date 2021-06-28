Киев, 28 июня, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Киев начнёт отслеживать сделки по покупке украинской земли гражданами России, при этом участки могут начать конфисковывать. Об этом заявил заместитель главы минэкономики Украины Тарас Высоцкий в эфире телеканала «Дом».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он напомнил, что граждане РФ не могут купить участки земли на Украине, потому что это запрещено законом.

«Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев — мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Держгеокадастр», — сказал он.

Чиновник добавил, что при выявлении фактов покупки российскими гражданами украинской земли участки будут конфисковывать в пользу государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины», который должен определять права коренных народов и принципы их реализации. Проект был помечен как неотложный.

Проект закона «О коренных народах Украины», внесенный в Раду украинским президентом Владимиром Зеленским, не включает русских в перечень коренных народов страны.

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