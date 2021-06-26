Москва, , 18:42 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым, сообщается на сайте МИД РФ.

Отмечается, что Лавров привлёк внимание Абдрахманова к постоянно ухудшающемуся положению русскоязычного населения на Украине, в том числе в связи со скандальными законами «Об образовании», «О функционировании украинского языка как государственного», «О полном общем среднем образовании», а также дискриминационным законопроектом «О коренных народах Украины».

Кроме того, стороны обсудили вопросы, связанные с притеснением русскоязычного населения в Эстонии, Латвии и Литве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Совет Европы уронил свой авторитет тем, что никак не реагировал на дискриминацию русского языка и русскоязычного населения на Украине, а также в странах Прибалтики.

При этом Лавров считает, что потенциал Совета Европы всё же востребован для объединения усилий государств в области здравоохранения на фоне пандемии коронавируса.

Глава МИД РФ также подчеркнул большой потенциал Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как площадки для равноправного диалога по общим проблемам Евроатлантики и для принятия коллективных позитивных решений для их урегулирования.