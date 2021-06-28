Москва, 28 июня, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Россия с 28 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и Соединенными Штатами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Шереметьево»

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Так, четыре раза в неделю в Бельгию доступны полёты по маршруту Москва — Брюссель. В Болгарию: по маршруту Москва — София, Москва — Варна и Москва — Бургас, четыре раза в неделю.

В Иорданию по два раза в неделю доступны полёты Москва — Амман и Москва — Акаба, в Ирландию: Москва — Дублин, также по два рейса в неделю.

В Италию разрешаются полёты Москва — Рим и Москва — Милан (по четыре раза в неделю), Москва — Венеция и Москва — Неаполь, по два рейса в неделю.

Возобновляется авиасообщение с США по направлениям Москва —Вашингтон и Москва — Нью-Йорк (два рейса в неделю).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией. Это решение было принято по завершении визита в Турцию представителей Роспотребнадзора, Минздрава РФ и Ростуризма, которые оценили готовность турецких курортов принять туристов из России.

С 10 июня российские граждане снова смогут летать в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватию и на Маврикий.

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