Канберра, 28 июня, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Австралийский вирусолог Даниэль Андерсон, которая до ноября 2019 года работала в лаборатории Института вирусологии в Ухане, откуда началась эпидемия коронавируса, считает, что причиной появления SARS-CoV-2 мог быть естественный фактор. Она заявила об этом 28 июня в интервью агентству Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус.

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При этом вирусолог добавила, что она не исключает лабораторного варианта происхождения или «специального усиления» коронавируса.

«Я не такая наивная, чтобы сказать, что это стоит полностью списывать со счетов», — отметила Андерсон.

Также специалист добавила, что, по ее словам, уже были примеры утечек вирусов из лабораторий, и привела в пример коронавирус SARS-CoV-1, вызвавший вспышку тяжелого острого респираторного синдрома в 2002—2004 годах, который несколько раз уходил из защищенных зон.

При этом вирусолог указала, что ее не удивляет тот факт, что исследователи до сих пор не нашли точный источник распространения нового коронавируса, так как для определения природного возбудителя атипичной пневмонии потребовалось около десяти лет.

В то же время Андерсон уточнила, что она убеждена, что коронавирус, в случае его лабораторного происхождения, не был создан специально для заражения людей и намеренно выпущен из лаборатории, допустив возможность заражения ученых при работе с ним. Вместе с тем вирусолог подчеркнула, что она считает вероятность этого чрезвычайно незначительной.

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 181 047 252.