Нур-Султан, , 08:13 — REGNUM Развитие межпарламентского сотрудничества обсудили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Мажилиса (парламента) Казахстана Нурлан Нигматулин, сообщили 28 июня в пресс-службе казахстанского парламента.

Матвиенко отметила, что свой первый международный визита после начала пандемии коронавируса она совершила именно в Казахстан. Она также отметила успехи в развитии республики, достигнутые за 30 лет своей независимости.

Нигматулин, в свою очередь, отметил важность развития межпарламентского диалога. Он выступил за расширение партнерских отношений в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, парламентских ассамблей ОДКБ, ОБСЕ и Межпарламентского союза.

Отметим, 27 июня Валентина Матвиенко прибыла в Казахстан с официальным визитом.