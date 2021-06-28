Джакарта, , 08:10 — REGNUM Индонезия занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством дополнительных случаев COVID-19 в Азии после выявления в стране рекордных 21 342 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

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Первое место в списке занимает Индия, в которой выявили 46 592 новых случая заражения коронавирусом.

За Индонезией следует Иран, занявший третье место, где число новых случаев заражения коронавирусом значительно сократилось — 9 758. Четвертую позицию занимают Филиппины с 6096 новыми случаями, за которыми следует Малайзия с 5586 случаями заражения SARS-CoV-2.

По зарегистрированному за сутки числу погибших от COVID-19 Индонезия также занимает второе место с 409 случаями, после Индии, которая находится на первом месте с 983 случаями.

Власти Индонезии ужесточили ограничения по коронавирусу. Офисы и предприятия в Джакарте призвали перевести на удаленную работу до 75% сотрудников. Некоторые дороги в столице Индонезии перекрыли для предотвращения скопления людей. Также начали сокращаться часы работы общественных центров.