Владивосток, 28 июня, 2021, 05:35 — ИА Регнум. В Приморье у общественного наблюдателя за реализацией национальных проектов, руководителя дальнегорского общественного движения «Новые люди», главного редактора ТРК «Даль-ТВ» Даниила Куликова ночью 27 июня сгорел автомобиль, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

Даниил Куликов ИА REGNUM Сгоревший автомобиль в Дальнегорске

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Автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома в микрорайоне Горького в Дальнегорске, загорелся ночью 27 июня. На место происшествия оперативно прибыли пожарные и полиция. Возгорание было ликвидировано. В настоящее время проводится доследственная проверка.

Сам общественный наблюдатель уверен, что его автомобиль подожгли и связывает это с реализацией на территории городского округа национальных проектов, в первую очередь федеральной программы «Формирование современной городской среды». Даниил Куликов активно принимает участие в контроле проводимых в городе работ по благоустройству дворов и улиц, высказывает множественные замечания подрядчикам и администрации.

«Что тут скажешь, мы все ещё живём в 90-х, хотя верить в это не очень хочется. Выходит, что отстаивать интересы жителей в нашем городе небезопасно. Однозначно связываю этот инцидент со своей профессиональной и общественной деятельностью. Полтора месяца работы общественным наблюдателем за реализацией национальных проектов в Дальнегорске показали, что внесение конструктивных предложений и замечаний по благоустройству может обойтись серьёзными проблемами, в том числе и финансовыми. Не говоря уже о травле, с которой столкнулись многие из нас в социальных сетях, угрозы расправой от анонимов стали обыкновенным делом. Предположу, что многие народные контролёры этого просто испугались, так как на выездах не присутствуют», — прокомментировал общественный наблюдатель.

Даниил Куликов предполагает, что уровень криминализации в Дальнегорске значительно вырос после назначения на должность главы Дальнегорского городского округа Александра Теребилова, который был известен своим желанием возглавить город со времён кровопролитных выборов в 2006 году, когда за несколько дней до выборов был застрелен кандидат на пост мэра от «Единой России», основной конкурент Теребилова Дмитрий Фотьянов.

Пострадавший Куликов считает, что губернатору региона Олегу Кожемяко необходимо лично контролировать реализацию нацпроектов в Дальнегорске, а работу института общественных наблюдателей приостановить.

«Я предлагаю губернатору институт общественных наблюдателей в Дальнегорске отложить до лучших времен, пусть продолжают асфальтировать в декабре и снимать новый асфальт уже весной, экономить на бетоне и делать всё для галочки. Ну, а свою трудовую деятельность в качестве главного редактора местного телеканала я даже комментировать не стану, мы поднимаем острые социальные темы, не являемся «карманным» телевидением администрации, поэтому у кого-то сдали нервы, это очевидно», — сказал Куликов.

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Как сообщало ИА REGNUM, на севере Приморья, в Дальнегорске, 5 и 6 декабря, несмотря на прошедший ледяной циклон и низкие температуры воздуха (от — 9 до — 11 градусов), велись работы по укладке асфальта. Асфальт укладывали в мороз прямо за зданием местной администрации. Работами руководил родной брат мэра города Александра Теребилова, который угрожал снимающим на видео укладку асфальта в мороз жителям. На видео слышно, как мужчина грозится ударить дальнегорца лопатой.