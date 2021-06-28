Пекин, , 04:16 — REGNUM Центральный комитет Коммунистической партии Китая (КПК) поручил центральным комитетам политических партий, не входящих в КПК, а также видным беспартийным лицам осуществлять специальный демократический надзор за охраной экологии реки Янцзы, сообщает агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь Отдела по работе с Объединенным фронтом Центрального комитета КПК Чжан Цзянь сделал заявление на пресс-конференции, посвященной белой книге политической партийной системы страны. Белая книга, озаглавленная как «Система политических партий Китая: сотрудничество и консультации», была опубликована Информационным бюро Госсовета КНР 25 июня.

По словам Чжана, центральные комитеты восьми политических партий, не входящих в КПК, внесли значительный вклад в обеспечение победы в рамках кампании по борьбе с нищетой благодаря своим предложениям и советам в рамках пятилетнего специального демократического надзора за деятельностью по борьбе с нищетой в восьми центральных и западных провинциях и автономных регионах страны с 2016 года.