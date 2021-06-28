Новосибирск, , 03:40 — REGNUM В широком смысле статья президента России Владимира Путина под заголовком «Быть открытыми, несмотря на прошлое», является продолжением внешнеполитического курса нашей страны на развитие кооперационной повестки дня в современных международных отношениях. Такое мнение высказал кандидат исторических наук, заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Денис Борисов.

«Один американский президент однажды сказал: «Лучший символ здравого смысла — это мост!». Президент России предлагает эту поэтичную конструкцию применить в реальной политике сегодня. В широком смысле письмо Владимира Путина немецкому еженедельнику «Время» является продолжением внешнеполитического курса нашей страны на развитие кооперационной повестки дня в современных международных отношениях, — считает Борисов. — Данный лейтмотив сотрудничества и кооперации чётко прослеживается и в недавней встрече Путина и Байдена, и в работе Московской конференции по безопасности. В узком смысле, посыл Владимира Путина фиксирует переход от тактики «злого полицейского» ко второй — доброй ипостаси или, выражаясь метафорами самого президента, к образу «голубя с железными крыльями». Россия недвусмысленно предлагает изменить тревожную азбуку общения в отношениях с коллективным западом, сменив «кинжалы», «искандеры» и «посейдоны» на совместную кооперацию по вопросам энергетики, экологии и информационной безопасности. Российский президент публично настаивает на разрядку конфронтационных отношений, предлагает начать с чистого листа двигаться к Большой Европе Шарля Де Голля и Эгона Бара. Каков будет ответ наших партнеров? Будут ли восприняты предложения Владимира Путина «оставить груз прошлого» и «признать и исправить ошибки»? Уверен, что ближайшее будущее даст убедительные ответы на эти вопросы».

Напомним, что 22 июня 2021 года немецкая газета Die Zeit опубликовала статью президента России Владимира Путина под заголовком «Быть открытыми, несмотря на прошлое», которая была приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.