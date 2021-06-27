Вашингтон, 27 июня 2021, 23:52 — REGNUM Разведывательные службы США подозревают Россию в атаках на американских чиновников, осуществленных при помощи «направленной энергии». Об этом сообщает газета Washington Post.
По мнению аналитиков издания, речь идет о предполагаемом воздействии микроволн. В настоящее время расследование по данному вопросу продолжается.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что аналогичные атаки были осуществлены против американских дипломатов на Кубе и КНР в 2016—2018 годах.