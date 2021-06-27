История вопроса

Отношения России и США являются, по мнению российского МИД, системообразующим фактором в контексте обеспечения глобальной безопасности и стабильности. Но в настоящее время отношения находятся в глубоком кризисе. Поводом для радикального ухудшения отношений стал украинский кризис, во многом спровоцированный американскими дипломатами и политиками, после чего Вашингтон начал поэтапное введение санкций против Москвы. Кроме того, острыми международными проблемами, где интересы России и США не сходятся, стали война в Сирии, иранская ядерная программа, Венесуэла, газопроводы в Европу и т.д. Обвинив Россию в нарушениях, США вышли из договора о ракетах средней и малой дальности. Одним из примеров огульных, как выразились российские дипломаты, обвинений Москвы стало якобы имевшее место вмешательство в американские выборы президента в 2016 году.



