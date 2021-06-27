Санкт-Петербург, 27 июня, 2021, 23:20 — ИА Регнум. В Петербурге и Ленинградской области в понедельник, 28 июня, сохранится аномально жаркая погода. Как предупредили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, днем ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный скоростью 5−10 м/с.

Дарья Драй ИА REGNUM Дождь в Петербурге

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В ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» уточнили прогноз погоды на 28 июня в городе и области.

В Петербурге будет переменная облачность, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный, ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днём +24…+26 градусов.

В Ленинградской области характер погоды точно такой же. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днём +22…+27 градусов. Атмосферное давление в петербургском регионе будет понижаться.