Москва, , 17:40 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил недоумение в связи с молчанием ЕС и США относительно инцидента с британским эсминцем Defender.

«Непонятно, почему молчат страны Евросоюза, США. Почему не заявляют о необходимости введения санкций против Великобритании. Совершенно очевидно, пытаются отмолчаться, «замять» инцидент. Очередное проявление двойных стандартов», — рассуждает Володин в Телеграм-канале.

По его мнению, было бы правильно международным организациям — ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламенту — осудить действия властей Великобритании и призвать к ответственности тех, кто стоит за этой авантюрой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно опубликованным фрагментам секретного доклада британская сторона планировала провокацию — проход корабля у берегов Крыма — российской территории. Последствия также просчитывались.