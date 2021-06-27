Санкт-Петербург, 27 июня, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В связи с ростом активности населения Петербурга в деле вакцинации от коронавирусной инфекции в ближайшее время в городе будет открыто более двух десятков новых прививочных пунктов, в том числе в специальных уличных шатрах.

Да Врач с вакциной от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: какие ограничения еще введут — все новости»»

Как рассказал телеканалу «Санкт-Петербург» директор городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов, шатры уже находятся в производстве, их установка планируется после 7 июля в двух местах, точный адрес которых пока обсуждается.

Также к 1 июля будут открыты еще 17 пунктов на базе медицинских учреждений, два пункта — в торговых комплексах «Заневский каскад» и «Французский бульвар», еще две предполагаемые локации пунктов вакцинации в торговых центрах находятся в стадии рассмотрения.

В настоящее время в Петербурге развернуто 134 пункта вакцинации в медицинских организациях и 25 мобильных пунктах вакцинации в торговых центрах и спортивных объектах.

Напомним, в минувшую пятницу, 25 июня, в Петербурге за сутки было первично привито от коронавируса рекордное количество граждан — 13 855 человек, вторично — 5788 человек. Всего, по данным на 26 июня, с начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 848 787 человек, из них 693 034 человек полностью закончили цикл вакцинации.

За весь период в Петербург поступило 1 млн 57 тыс. 102 комплекта вакцин. Неизрасходованный запас на 26 июня составлял 208 315 комплектов.