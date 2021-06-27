Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге республиканцев в штате Огайо обвинил действующего американского президента Джозефа Байдена в том, что он «разрешил» достроить российско-германский газопровод «Северный поток — 2».

По словам Трампа именно он смог заблокировать строительство «Северного потока — 2», а пришедший ему на смену Байден наоборот — фактически разрешил возобновить строительство. Одновременно с этим байден заблокировал строительство трубопровода на территории США, оставими американыев без рабочих мест.

«Байден разрушит нашу экономику. Байден заблокировал строительство американского трубопровода Keystone XL и оставил 48 тысяч американцев без рабочих мест, но он одобрил российский трубопровод в Европу. <…> Я же остановил трубопровод («Северный поток — 2» — ИА REGNUM») в Европу, я на них наложил санкции», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США несколько лет пытались остановить строительство «Северного потока — 2» и в конце 2019 года им это удалось, пригрозив строившим трубопровод компаниям жесткими санкциями. Тогда России пришлосо самостоятельно достраивать этот трубопровод, снаряжая специальные корабли.