Штат Огайо, США, , 06:18 — REGNUM «Преступлением века» назвал экс-глава Белого дома Дональд Трамп президентские выборы 2020 года в США. Такое заявление политик сделал 27 июня в ходе своего выступления на митинге сторонников в американском штате Огайо.

Трамп отметил, что из-за большого числа фальсификаций, связанных с удалённым голосованием, президентские выборы в США были сравнимы с украинскими выборами в 2004 году. Итоги подсчёта голосов, по мнению Трампа, были незаконно изменены так же, как это произошло в 2004 году на Украине, которую когда-то по этой причине критиковал Госдепартамент США.

«На мой взгляд, это было преступление века — то, что произошло в ноябре. Потому что теперь у нас кризис на границе, потому что с нашей страной происходят все эти вещи», — сказал экс-президент США, пояснив, что выборы не были проиграны республиканцами.

По словам Трампа, серьёзные нарушения при подсчёте голосов избирателей были допущены в городах Детройт (штат Мичиган), Филадельфия (Пенсильвания) и Атланта (Джорджия). Бывший американский лидер добавил, что намерен доказать случаи фальсификации, связанные с дистанционным голосованием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп назвал хорошими свои отношения с лидерами России, Китая и КНДР.

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