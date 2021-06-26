Москва, 26 июня, 2021, 23:08 — ИА Регнум. В Москве в Новопушкинском сквере прошла встреча депутатов КПРФ и общественных активистов, посвященная теме вакцинации, передает 26 июня корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Встреча с депутатами и активистами

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Спикеры выступили против принудительной вакцинации граждан. Обсуждались также вопросы законности мер, предпринимаемых правительством Москвы.

Мероприятие было заявлено столичным отделением Компартии как встреча граждан с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным (КПРФ).

Отметим, что во время встречи правоохранители задержали девять человек.

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