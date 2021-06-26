В Москве прошла встреча активистов против принудительной вакцинации — фото
Москва, 26 июня, 2021, 23:08 — ИА Регнум. В Москве в Новопушкинском сквере прошла встреча депутатов КПРФ и общественных активистов, посвященная теме вакцинации, передает 26 июня корреспондент ИА REGNUM.
Василий Иванов ИА REGNUM
Встреча с депутатами и активистами
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Спикеры выступили против принудительной вакцинации граждан. Обсуждались также вопросы законности мер, предпринимаемых правительством Москвы.
Мероприятие было заявлено столичным отделением Компартии как встреча граждан с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным (КПРФ).
Отметим, что во время встречи правоохранители задержали девять человек.
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