Берлин, , 22:10 — REGNUM Европейский союз не может на данном этапе обещать Украине интеграцию в сообщество, заявил 26 июня кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет.

«Теоретически, можно (Украине) легкомысленно это пообещать, но реальность другая, по крайней мере в настоящее время. Не вижу, чтобы все 27 стран ЕС были бы в состоянии в обозримом будущем принять в свои ряды такую большую страну», — сказал он в эфире телеканала ARD.

По его словам, сначала необходимо интегрировать в ЕС балканские государства, «и потом, в принципе теоретическая перспектива может быть и для Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости «немедленно» решить вопрос о вступлении страны в НАТО. По его словам, это связано с тем, что в настоящее время Украина находится «в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь».

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