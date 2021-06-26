Берлин, 26 июня 2021, 22:10 — REGNUM Европейский союз не может на данном этапе обещать Украине интеграцию в сообщество, заявил 26 июня кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет.
По его словам, сначала необходимо интегрировать в ЕС балканские государства, «и потом, в принципе теоретическая перспектива может быть и для Украины».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости «немедленно» решить вопрос о вступлении страны в НАТО. По его словам, это связано с тем, что в настоящее время Украина находится «в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь».
Читайте также: Зеленский призвал немедленно решить вопрос с вступлением Украины в НАТО