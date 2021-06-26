Киев, , 21:35 — REGNUM Германия отказывается предоставлять Украине оружие в основном из-за «сложного исторического опыта», заявила посол в Киеве Анка Фельдгузен.

Своё мнение дипломат высказала в интервью «Зеркалу недели», материал опубликован сегодня, 26 июня.

Фельдгузен отметила, что в Германии большинство очень осторожно относится к вопросу предоставления оружия не именно Украине, а Восточной Европе в целом.

«Для Германии исторически Восточная Европа — особая часть мира, мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет. Эта идея будто в ДНК немцев», — заявила посол.

Она отметила, что вопрос предоставления Украине оружия «достаточно трудный» и в Германии люди «очень далеки от этого». Фельдгузен не исключила, что со временем и сменой правительства в Германии, возможно, что-то изменится и в этом вопросе.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Германия могла бы «помочь» Украине оружием. Его заявление повторил и посол Украины в ФРГ. В ответ министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что поставки вооружения на Украину не смогут помочь решить вооруженный конфликт в Донбассе, поскольку эта надо делать только политическим путем.