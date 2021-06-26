Пекин, , 18:25 — REGNUM СМИ КНР продолжают комментировать содержание основных документов, посвященных столетию КПК, которое начинает отмечаться с 1 июля. В Белой книге, посвященной деятельности правящей партии по совершенствованию политической системы указывается, в частности, что демократический контроль за КПК со стороны партий и общественных организаций является важным преимуществом КНР. Об этом 25 июня сообщает Синьхуа, отмечая название Белой книги: «Система политических партий Китая: сотрудничество и консультации».

Документ опубликован и представлен Пресс-канцелярией Госсовета КНР; в нем разъясняется, что под демократическим контролем понимается мониторинг по выполнению Конституции КНР, законов и нормативных актов Госсовета, политических установок КПК, а также личная исполнительская дисциплина руководящих партийных кадров.

Отмечается, что за период после состоявшегося в 2012 году XVIII съезда КПК, ЦК правящей партии поддерживал демократические партии и объединения в их контрольной функции над показателями социально-экономического развития и выполнение среднесрочных и долгосрочных планов развития экономики и социальной сферы. Для участия в демократическом контроле в специализированных отраслях демпартии внесли в адрес КПК около 2,5 тыс. предложений и делегировали для мониторинга более 36 тыс. своих представителей.