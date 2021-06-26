Нур-Султан, , 16:55 — REGNUM Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-белорусского многопланового сотрудничества. Об этом в субботу, 26 июня, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

«Особое внимание (лидерами двух стран — прим. ИА REGNUM) было уделено всесторонней активизации торгово-экономического взаимодействия и производственной кооперации с акцентом на наращивание объемов взаимной торговли, реализацию совместных проектов в сфере машиностроения, сельского хозяйства, транспорта и др.», — говорится в сообщении.

Кроме того, Токаев и Лукашенко обменялись мнениями о принимаемых мерах по массовой вакцинации населения двух стран, а также об эпидемиологической обстановке в регионе.

Отмечается, что телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся по инициативе белорусской стороны.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко во время инспекции Гродненской области заявил, что Белоруссии якобы угрожает разделение с использованием межэтнической розни и отторжением территорий.