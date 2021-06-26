Санкт-Петербург, 26 июня, 2021, 12:16 — ИА Регнум. За последние сутки в коронавирусных стационарах Петербурга зафиксировали 107 смертей, основной причиной которых стало заболевание COVID-19. Суточный уровень смертности в городе впервые превысил психологическую отметку в 100 случаев, поставил абсолютный антирекорд для города за время пандемии и оказался на 11 случаев выше, чем за те же сутки в Москве.

Дарья Драй ИА REGNUM Память об умерших

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Суточная смертность за 25 июня в Петербурге увеличилась на девять случаев по сравнению с данными предшествующего дня, сообщили 26 июня в оперативном штабе. В Петербурге общее количество смертей, напрямую вызванных ковидом, составляет на сегодня 15 900 случаев.

Кроме того, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 1247 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 53 случая больше, чем сутками ранее.

Всего с начала пандемии в Северной столице выявлено 464 142 случая заражения. Из числа заболевших COVID-19 выздоровел 439 041 человек, в том числе 2333 человека выписаны за 25 июня.

Добавим, что за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 43 818 человек.