Москва, , 10:18 — REGNUM Число россиян, желающих принять участие в выборах, возросло. Об этом свидетельствуют данные последних опросов Фонда «Общественное мнение». При этом рейтинги парламентских партий остаются стабильными. Симпатии тех, кто ранее не собирался голосовать, на стороне малых партий. Эксперты полагают, что это дает шанс на обновление парламентской четверки.

По данным Фонда общественное мнение, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, предпочтения избирателей распределились бы следующим образом: относительное большинство — 32% голосов — получила бы «Единая Россия», второе место — КПРФ с результатом в 12%, третье с небольшим отрывом — ЛДПР (11%), на четвертом месте оказалась бы «Справедливая Россия — За правду». За эту партию проголосовали бы 8% опрошенных.

8% голосов достались бы другим партиям. 17% по-прежнему не определись в своих политических симпатиях.

Доля тех, кто не собирается идти на выборы сократилась с 14% до 11%. При этом отмечается рост рейтинга непарламентских партий: 2% готовы проголосовать за партию «Новые люди» и 2% за «Яблоко».

При таком раскладе голосов итоговая доля мандатов, распределяемых по партийным пискам будет следующей: «Единая Россия» — 50,7%, КПРФ — 19,1, ЛДПР — 17,3%, «Справедливая Россия» — 12,9%. Такие данные приводит «Центр политической конъюнктуры России».

В абсолютных цифрах, если мы говорим о численном составе фракций, это означает, что «Единая Россия» займет 114 мест, коммунисты — 43, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия — За правду» — 29.

«Так или иначе партией парламентского большинства — абсолютного либо относительного — останется «Единая Россия», что касается остальных, то усилить свои позиции за счет одномандатников серьезная возможность есть, пожалуй, только у «Справедливой России — За правду», КПРФ пока проигрывает ей в работе «на земле», позиции ЛДПР и вовсе откровенно слабые», — считает директор благотворительной организации «Право и порядок», кандидат исторических наук Олег Иванников.

Кроме того, эксперты отмечают рост числа политически активных россиян и прогнозируют острую конкуренцию за голоса неопределившихся граждан.

«Судя по всему, малым партиям удалось начать мобилизацию своего электората», — говорит политолог Виталий Гаскин.

«Их потенциал — это те, кто не собирался идти на выборы, кто не видел в политическом спектре своей партии. Надеяться на преодоление барьера эти партии могут, если убедить избирателей в своей состоятельности, продемонстрировать готовность к борьбе и готовность представлять их интересы в Думе. Тогда они смогут мобилизовать достаточно сторонников. Конкуренция в этом сегменте будет довольно острой», — поделился мнением он.

Публицист Ильман Альпулатов полагает, что шанс пройти в Думу есть скорее у партии «Новые люди», нежели у «Яблока»: «Сторонники «Яблока» — это достаточно стабильная группа, нет предпосылок, чтобы говорить о ее значительном расширении, тем более, что партия, похоже, не собирается отходить от своих стандартных политических лекал. Что касается партии «Новые люди», то по мнению эксперта, она вполне может оказаться «темной лошадкой» на этих выборах и выступить с неожиданным результатом».

Правозащитник Михаил Трусов считает, что дополнительные шансы малым партиям даст ослабление позиций ЛДПР.

«От участия в выборах отказался Игорь Лебедев, это серьезный удар по партии, многие считали его естественным приемником действующего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Вряд ли ему будет найдена достойная замена. При условии, что и сам лидер ЛДПР сейчас не в лучшей форме, это может привести к значительному оттоку голосов ЛДПР в пользу других игроков», — сообщил Михаил Трусов.

Доктор педагогических наук, профессор Михаил Полянский полагает, что стоит дождаться результатов съездов всех потенциальных участников выборов.

«Позиции лидеров кампании пока неизменны, однако мы видим достаточно большой процент неопределившихся граждан, которые могут как отдать свои голоса кому-то из парламентской четверки, так и поддержать новую силу. Запрос на обновление парламента достаточно велик. Кроме того, есть потенциал мобилизовать абсентеистов — тех, кто пока не собираются принимать участие в голосовании. На эти две сегмента и будет направлен основной вектор предвыборной конкуренции», — говорит он.