Тегеран, , 08:34 — REGNUM 25 июня генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш заявил в своем 11-м докладе об осуществлении резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, что возвращение США к ядерной сделке будет уместным шагом, потребовав от Вашингтона снять санкции с Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Доклад был опубликован в преддверии заседания СБ ООН, которое состоится 30 июня.

Заявив, что народ Ирана должен убедиться в реальных интересах сделки, он отметил, что снятие санкций необходимо для содействия полному осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.

Переговоры в Вене подходят к концу по итогам шести недель интенсивных переговоров, и дипломаты надеются, что соглашение будет реализовано в ближайшие недели.

США, наряду с другими четырьмя постоянными членами СБ ООН, подписали СВПД в 2015 году, однако в одностороннем порядке и незаконным образом вышли из него в 2018 году.