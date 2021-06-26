Тегеран, , 08:43 — REGNUM 25 июня президент Ирана Хасан Рухани выразил надежду в послании, опубликованном по случаю Дня государственности Словении, что отношения между Тегераном и Любляной на двустороннем и международном уровнях будут расширяться в различных областях, представляющих взаимный интерес двух стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В послании своему словенскому коллеге Боруту Пахору иранский президент поздравил народ и правительство этой страны с Днем государственности Словении.

Рухани выразил надежду, что с улучшением ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, двустороннее и международное сотрудничество между двумя странами будет всестороннее расширяться.

Он также помолился за успех и здоровье президента Пахора, а также за процветание и благосостояние словенского народа.

Словения отмечает 25 июня как национальный праздник в ознаменование провозглашения страной независимости от Югославии в 1991 году.