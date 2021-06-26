Буэнос-Айрес, , 04:18 — REGNUM Аргентина решительно осуждает нападение на вертолет с президентом Колумбии Иваном Дуке, говорится в официальном заявлении аргентинского МИД.

«Министерство иностранных дел Аргентины решительно осуждает нападение на вертолет, в котором сегодня днем находился президент Республики Колумбия Иван Дуке», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что колумбийский президент в настоящее время находится в безопасности. МИД Аргентины подчеркнул, что решительно осуждает любое применение насилия, и выразил солидарность с колумбийскими властями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестные в Колумбии обстреляли вертолет, на борту которого находился президент страны Иван Дуке. Пострадавших не было. С осуждением произошедшего уже выступил МИД Мексики.

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