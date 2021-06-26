Мехико, , 03:56 — REGNUM Власти Мексики выражают поддержку президенту Колумбии Ивану Дуке после инцидента с обстрелом его вертолета, заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард на своей странице в Twitter.

«Наша солидарность с колумбийским народом и его президентом Иваном Дуке в связи с атакой на вертолет, в котором он летел», — заявил он.

Также мексиканский МИД осудил нападение на вертолет главы Колумбии. По мнению дипломатов, политические вопросы должны решаться демократическим путем, а не через насилие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестные открыли огонь из стрелкового оружия по вертолету, в котором находились президент Колумбии Иван Дуке, а также глава МВД и министр обороны республики. В вертолете насчитали шесть пулевых отверстий, пострадавших не было.

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