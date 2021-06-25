Москва, , 19:20 — REGNUM Министерство обороны России создаёт единый регламент действий российской авиации в отношении иностранных кораблей, нарушивших российскую госграницу, сообщает 25 июня газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По утверждению издания, новый регламент находится на рассмотрении руководства ВКС и ВМФ. Инцидент с британским эсминцем в Чёрном море может ускорить принятие новых правил.

По некоторым данным, может быть пересмотрен набор вооружения, которое должно применяться боевыми самолетами по кораблям-нарушителям. В частности, сброс авиабомб по курсу нарушителя может быть заменен на применение неуправляемых ракет класса «воздух-поверхность».

Российские военные считают, что провокации с вторжением в территориальные воды РФ будут учащаться, но для демонстрации серьёзных намерений достаточно и неуправляемых ракет.

При этом учитывается то обстоятельство, что в случае провокации задача уничтожения чужого корабля не ставится, а огневое воздействие должно лишь пресечь его действия.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня британский эсминец УРО HMS Defender вторгся в территориальные воды России у побережья Крыма. Пограничный корабль открыл предупредительный огонь, но нарушитель его проигнорировал. После этого бомбардировщики Су-24М Черноморского флота сбросили осколочно-фугасные бомбы ОФАБ-250 по курсу движения британского эсминца, принудив его уйти в нейтральные воды.

МИД России официально предупредил британскую сторону, что в следующий раз удар будет произведен непосредственно по кораблю.

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