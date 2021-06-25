Москва, , 17:52 — REGNUM Развитие системы медицины останется в фокусе внимания федеральных властей на ближайшие пять лет. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства на создание комплексной программы реабилитации переболевших коронавирусом россиян, а также продолжить реализацию ранее запланированных программ по развитию системы высокотехнологичной медицинской помощи. Характер поручений скажется и на составе следующего парламента. «Единая Россия» стала активно рекрутировать медиков в качестве кандидатов для участия в выборах в Думу.

Такие поручения глава государства обнародовал 19 июня на Всероссийском съезде партии «Единая Россия». Время и место было выбрано не случайно. Съезд партии состоялся накануне Дня медика. Последние полтора года самоотверженно выполнявшие свой долг на передовой борьбы с COVID-19 врачи стали общепризнанными героями общества.

Не только вылечить, но и вернуть к нормальной жизни

К концу июня 2021 года число официально заболевших коронавирусом россиян приближается к 4% всего населения страны. Пока же эпидемия и не думает идти на спад. Через госпитали или лечение на дому прошли почти 5 миллионов россиян, их число продолжает увеличиваться. Природа развития болезни, а тем более ее долгосрочные последствия для человеческого организма являются предметом пристального изучения специалистов. Коронавирус мало одолеть, ведь он коварен и оставляет после себя целую серию «закладок», которые приводят к повышенной смертности людей уже после выписки из госпиталя. В России уже сейчас предстоит разработать и внедрить масштабную программу по исследованию влияния коронавируса на здоровье человека и реабилитацию больных, на что и обратил внимание президент.

«Важнейшая задача современного здравоохранения — не только победить болезнь, но и сделать все, чтобы человек вернулся к активной, полноценной жизни. Скажем прямо, система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественном развитии. Сегодня эта задача особенно актуальна, учитывая, что многие наши граждане столкнулись с серьезными осложнениями из-за перенесенного коронавируса», — отметил Владимир Путин.

По поручению президента до 2026 года на новую программу реабилитации будет потрачено 100 миллиардов рублей из федерального бюджета. Из них в ближайшие два с половиной года предстоит потратить 60 миллиардов рублей. В масштабах страны это большие деньги. Искомые 100 миллиардов составляют почти десятую часть от расходов федерального бюджета всю сферу здравоохранения за год. С учетом того, что большая часть средств будет направлена на низовой уровень здравоохранения, программа должна так или иначе затронуть все значимые муниципалитеты страны.

Но дополнительные ассигнования на медицину мало выделить. Деньги следует оптимально распределить, а затем проконтролировать эффективность их траты. И здесь президент назвал ключевой роль «Единой России» в этом процессе. Депутаты «Единой России» всех уровней принимают участие в утверждении бюджетных расходов на медицину, а общественные советы должны осуществлять контроль над расходованием средств и строительством и переоснащением новых больниц.

Задачи, поставленные президентом перед «Единой Россией», потребовали обновления состава депутатского корпуса в новом Думе. Одним из лидеров федерального списка партии стал главный врач самой известной ковидной больницы страны в московской Коммунарке Денис Проценко. Владимир Путин лично представил его кандидатуру партийцам.

«Что касается здравоохранения, у нас много ярких, интересных, красивых внутренне людей, достойных представлять и нашу страну, и своих избирателей на любом уровне. Но появляются и новые люди, новые герои. С одним из них я познакомился в прошлом году в Коммунарке, это Денис Николаевич Проценко. Он один из первых вступил в борьбу с эпидемией», — отметил Владимир Путин.

Сам Денис Проценко узнал о своем выдвижении в Думу за несколько часов до начала съезда партии. Владимир Путин лично предложил Денису Проценко стать кандидатом от «Единой России» на выборах.

«Утром поступил звонок от президента, и не секрет, что мы с ним были в красной зоне и мы знакомы. Именно в тот момент я принял решение, что накопленный за полтора года опыт команды Коммунарки, опыт московского здравоохранения и правительства Москвы может быть полезен на федеральном уровне, и я дал согласие», — заявил немного позднее сам Денис Проценко.

Медицинское сообщество поддержало его выбор. Президент Национальной медицинской палаты и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль назвал Проценко одним из лучших профессионалов в своем деле в России, который мог бы «украсить любую партию» на предстоящих выборах.

Председатель Профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников в свою очередь отметил, что партия и президент достойно отметили усилия Проценко в его работе на посту главврача Коммунарки.

«Денис Проценко отличился в борьбе с COVID-19 в этом году, и мы всем медицинским сообществом воспринимаем его как символ борьбы с инфекцией. Он на передовой борьбы, был главным врачом одной больницы, теперь главный врач другой больницы — новой ковидной, так что мы его прекрасно воспринимаем и поддерживаем выдвижение. Очень хорошо, что его усилия так оценены на уровне правительства и на уровне президента страны», — заявил Анатолий Домников.

Проценко стал не единственным медиком в новом партийном наборе «Единой России». В новом составе Думы компетенции опытных врачей в составе депутатского корпуса окажутся незаменимыми. По итогам праймериз партия включила в состав 17 из 57 региональных групп на предстоящих выборах в Думу действующих врачей, многие из которых в последние месяцы оказались на передовой борьбы с COVID-19.

Читайте также: Эксперт: «Федеральная пятерка» президента «собрана идеально»