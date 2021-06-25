Белград, , 16:35 — REGNUM Сербская радикальная партия 24 июня осудила решение правительства Сербии запретить перелеты белорусским авиакомпаниям через территорию страны.

«Правительство опозорило Сербию перед настоящим другом сербского народа — президентом Белоруссии Александром Лукашенко», — цитирует агентство «Бета» сообщение Сербской радикальной партии.

По мнению руководства сербских радикалов, это решение правительства во главе с премьер-министром Анной Брнабич свидетельствует о его «марионеточном характере».

Сербская радикальная партия считает, что Сербия не в первый раз опозорилась перед Белоруссией. Это произошло и в 2012 году, когда Белград ввел санкции против Минска «хотя в 1999 году, когда Сербии было труднее всего, Лукашенко протянул братскую руку».

Напомним, что ранее Сербия присоединилась к решению Евросоюза закрыть воздушное пространство и аэропорты европейских стран для самолетов белорусских авиакомпаний.