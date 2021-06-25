Сеул, , 15:48 — REGNUM Четыре гражданки Мьянмы запросили у правительства Южной Кореи статус беженца. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на сообщение главы южнокорейского отделения Национальной лиги за демократию Мьянмы в социально сети Facebook.

Согласно сообщению, четыре женщины в возрасте от 20 до 40 лет направлялись, предположительно, в Дубай (ОАЭ) транзитом через Южную Корею. Однако вместо того, чтобы отправится в страну Ближнего Востока гражданки Мьянмы подали заявление на предоставление статуса беженца, предоставив фотографии, подтверждающие их участие в демонстрациях.

Известно, что это первый случай, когда жители Мьянмы запросили у Южной Кореи статус беженца.