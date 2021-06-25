Таллин, , 15:20 — REGNUM Утверждения премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что образование на русском языке является некачественным и неконкурентоспособным, не соответствуют действительности и похожи на мифы. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала новостей таллинской мэрии stolitsa. ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в социальной сетиFacebook.

Он так прокомментировал интервью Каллас эстонским СМИ «Все знают, что хорошее образование — в эстонской школе»: «Непонятно, откуда Каллас взяла такую информацию. В Эстонии имеется множество русских гимназий, уровень образования в которых ничем не уступает эстонским, и выпускники которых успешно поступают в вузы, где учатся на эстонском языке».

Он добавил, что, по его мнению, Кая Каллас занимается созданием мифов, что не является подходящим делом для главы правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению премьер-министра Эстонии Каи Каллас, «Эстония — такая маленькая страна, что лишь около миллиона человек в мире говорят на эстонском, и мы должны сохранить этот язык, приложив усилия для этого». Поэтому правительство разработало детальный план по отмене полноценного дошкольного и школьного образования русского нацменьшинства страны на родном языке и замене его на эстонский язык.

Осуществление этого плана, объяснила она, власти намерены начать с привлечения профессиональных учителей эстонского языка в русскоязычные детские сады, а затем и в русские основные школы. По словам Каллас, после 2035 года в Эстонии если и останутся детсады и школы с обучением на русском языке, то их деятельность не будут оплачивать и поддерживать ни государство, ни местные власти.

Примерно 30% населения Эстонии называет себя русскими или русскоязычными людьми.